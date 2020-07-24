東方日報A1：領館風波火上加油　特朗普陸續有來

美國政府以保護知識產權及公民私隱為由，突要求中方於當地時間周五下午四時（香港時間周六清晨五時）前關閉駐德州休斯敦總領事館，令兩國矛盾加劇。美國總統特朗普周三變本加厲，揚言或關閉更多中國駐美外交機構。中國外交部回應稱，必將對美方的無理行徑採取必要措施，維護自身正當權益。有內媒指，北京或拿美國駐武漢以外的領館開刀。

特朗普回答記者提問時，聲言會關閉其他中國駐美外交機構是「總是有可能」的；而在談到中國駐休斯敦總領事館周二有人焚燒機密文件一事，特朗普說：「我認為在其中一間我們關閉了的（總領事館）發生了火警，我猜他們是在燒文件或是燒紙，我很好奇那是些甚麼。」

《紐約時報》引述一份執法機關的七頁文件報道指，聯邦調查局（FBI）正針對中國駐休斯敦總領事館作調查。當局懷疑，華領館涉嫌將當地院校的醫療研究及敏感情報進行非法轉移；透過人才招攬計劃，說服逾五十名研究員向中國院校透露受限制的研究及情報；以及威逼身處美國、被北京視為逃犯的中國公民返回中國內地。

《華盛頓郵報》則指，華府此舉可能與美國司法部正大規模調查的中國官方簽證欺詐案有關。報道引述美國官員指，北京涉嫌利用駐休斯敦總領事館，作為侵略性情報工作的據點，美國官員認為已過火，以關閉該總領事館作為斥責和警告。另一官員則指，解放軍向美國的大學派出中國留學生，而中國駐休斯敦總領事館則是中國展開惡意活動的中心。

中國外交部發言人汪文斌翌日回應，中國駐美使領館在美履職一貫遵守國際法和當地的法律。美方稱中國駐休斯敦總領事館從事與身份不符的活動，完全是惡意污衊。美方要求中方關閉駐休斯敦總領事館，嚴重違反國際關係基本原則，嚴重違反中美領事條約有關規定，是在拆中美兩國人民友好的橋樑。

他又透露，二○一八年七月和今年一月，美國兩次擅自開拆中方外交郵包。事件發生後，中方第一時間向美方提出嚴正交涉，美方並未否認相關事實，但一再以錯誤理由為其自身行徑開脫，推卸責任。至於會否關閉美國駐成都或駐港澳總領事館作為反制措施，汪僅表示中方必將採取必要措施。

有指美方是因為中方沒有為美國駐武漢總領事館重啟提供便利，因而要求關閉中國駐休斯敦總領事館。汪指該說法並不屬實。一月廿三日美方單方面宣布臨時關閉駐武漢總領事館並撤離領館人員。在上月，美國駐武漢總領事館部分外交人員返回武漢，恢復該館運作，中方一直為美領館依法履職提供便利。

中國駐休斯敦總領事蔡偉接受內媒訪問時亦斥責美方相關言論是謊言。當被問及為何當時會燒文件，他指國家外交機構碰到緊急的情況，會採取一些措施，「沒有甚麼大驚小怪，也是一個慣例」。內地官媒發評論文章，稱北京已做好應對的準備。

美媒消息指，美國國務院早前已知會中方，不會重開駐武漢總領事館。英媒較早前報道，中方可能關閉美國駐武漢總領事館報復。但內媒消息指，英媒的消息似有引導中方之嫌，中方或拿美國駐武漢以外的其他領館開刀，讓美國感到痛；又指中國報復的方法頗多，如對美駐港澳總領事館下手，即使不關閉，把其人數減掉一大半，「也會讓華盛頓疼得不得了」。另有報道指，中國正考慮關閉美國駐成都總領事館。

中國外交部前日於官方微信公眾號「領事直通車」中，指近期美國執法機構針對留美中國學生任意盤查、滋擾、沒收個人物品及扣留的案件劇增，提醒有關留學生要提高安全意識。而美國前駐華大使洛德（Winston Lord）則對華府之舉措感驚訝，但認為目前雙方外交危機升級尚不至於演變成熱戰，惟中美有可能在南海及台海的緊張局勢中，因誤判而爆發公開軍事衝突。

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