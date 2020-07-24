網民熱話：大媽大埔引水道除口罩嬉水　網民鬧爆涉違例

本港天文台連日發出酷熱天氣警告，但在疫情下，公眾泳灘亦關閉，不過一批大媽卻有其獨特的消暑辦法。繼早前有大媽在大嶼山引水道玩水降溫後，近日再發現7名大媽將大埔一條引水道當作「水上樂園」，沒有戴口罩下，在引水道暢玩，不少網民狠批他們無視限聚令外，在引水道玩水更有欠衞生及安全。

網民周二(21日)在Facebook群組「Tai Po 大埔」上載圖片，該7名女子走到大埔河運頭塘邨段的引水道位置，有人舉手機拍照留念，其中兩名女子更蹲在河邊，未知是洗衫或捉魚，部分人更未戴上口罩。圖片所見，引水道水質呈深綠色，有網民指，政府近日因應疫情惡化收緊聚集限制，不可多於4人聚集，該7名女子明顯違反限聚令。

有網民就笑稱，「加埋都幾百歲，仲貪玩過啲細路」，認為河道充滿危機，不適合遊玩，「河底係淤泥！自己睇路！」另外，在引水道遊玩亦可能觸犯法例，根據《水務設施條例》，任何人進入設施部分的水中或在其中浸洗或沖洗即屬違法，一經定罪，最高可處罰款5萬元和監禁2年。

網民有話說

Jossie Ng：佢哋真係唔知死！河底係淤泥！佢哋自己睇路！

Joey Sin：同喺屎水度游水有咩分別，佢最好唔好爬返上嚟播毒

Shock Lui：走埋去話佢知，見到前面有人屙尿落河，不過唔怕，大菌食細菌嘛

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