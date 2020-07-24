鯉魚門度假村今啟用應急床位　首日接收30名確診者

香港新冠肺炎確診個案屢創新高，公立醫院病床幾近用盡，醫院管理局今日(24日)起啟用鯉魚門度假村作為社區隔離設施，接收病情穩定及正康復的確診患者。天水圍醫院急症科顧問醫生李立業早上在電台節目表示，今早9時至10時開始接收病人，料首日會轉送約30個患者。

他表示，度假村的獨立屋共有350間房，每間房有2張床，即共有700張床，但除非病人是家人關係，才可以兩人共用一間房，否則都是一人一屋。入院的流程會是7個聯網合作，早一天會有合適名單，經篩選後會聯絡救護車，翌日一次過送到度假村。他指，入住人士主要是50歲以下，有自理能力，沒有肚瀉、肚痛及已退燒，每天會以視像通訊診症及進行深喉唾液測試，只要兩次呈陰性者便可出院。他稱，難以預料每名病的人住時間，但相信度假村會有流轉，不會「10日8日就爆」。

他又指，當局正積極考慮並預備設立如同武漢「方艙醫院」的臨時檢疫中心及社區治療設施，選址在亞洲博覽館。李形容，鯉魚門公園度假村屬「院後」設施，亞博館則屬「院前」設施，直接接收及處理社區中沒有症狀的病人，如果病人一直穩定沒有症狀，可以在亞博館直接出院。