高銀25億元賣啟德地　訂期權協議保地權

高銀金融開市前公布，把啟德住宅地以25億港元現金出售。

高銀股份周五(24日)復牌，股價曾升49%，高見1.48元。

高銀金融5月時曾公布，擬向Top Family Group Limited出售啟德住宅地，涉約70.4億港元。高銀今日公布終止上述5月協議。

高銀金融並已於7月17日，以25億元現金把持有該啟德住宅地的公司(下稱物業公司)售予第三方Agile World旗下公司(下稱買方)。

買方將借出最多11.402億元予物業公司，以用至少24.268億元就融資重續銀行貸款。

同時Agile World在高銀同意付出期權成本下，向高銀授出認購期權，即是高銀有權在一年內，以25億元向Agile World買回買方所有股份，換言之買回該幅啟德地。

高銀須向對方付出之期權成本合共8.5304億元，分別於2021年1月及2021年7月，分兩期繳付。

高銀稱，上述出售不會對其產生收益或虧損。