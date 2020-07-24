「室內口罩令」昨日生效　無冷氣街市商販直言難呼吸

本港新冠肺炎第三波疫情持續蔓延，食物及衞生局局長陳肇始日前宣布，市民由昨日(23日)起，在公共交通工具轉乘處及總站，以及任何的室內公眾地方，都要強制戴口罩。

「室內戴罩令」生效後，東網記者走訪多個無冷氣街市，發現大多買餸的街坊均有戴上口罩，惟現場通風不佳只得風扇，室內濕熱侷促，有商販直言感到矛盾，心知戴上口罩能保護自己，惟長期戴上難免感到難以呼吸。

其中在牛池灣街市，魚販劉先生指，政府早在廿年前已向商販表示會在街市內安裝冷氣，惟工程至今仍未見影，自己在有客人時一定會戴上口罩，但現場又焗又熱，工作時滿頭大汗再加上全日戴口罩變得難以呼吸，自己在無客人時惟有拉低口罩緩一緩氣。

經營雜貨舖的黎小姐則指，自己已經習慣每日戴口罩，因認同戴口罩是責任，既保護自己亦不會傳染到他人。

同樣無冷氣的旺角花園街街市，食環署在街市內貼上告示，提醒市民及商販要戴口罩，市民進入時亦要先量度體溫。亦有雞蛋檔檔主在檔口掛上雙語告示，提醒顧客不要除下口罩，惟記者發現現場有燒味檔廚師未有遵守「口罩令」。

在場內經營豬肉檔逾30年的劉先生指，自己現時一定會戴口罩，一來政府已立法，二來顧客如見到商販無戴口罩，會不敢上前光顧。據他印象所知，署方約10年前已有在場內安裝冷氣的計劃，加上花園街街市為旅發局推薦遊客參觀的重點街市，惟安裝冷氣的計劃一直未落實。

劉又指，食環署日前派員到場巡視，又向每個檔口派發兩盒口罩，自己昨日行出街市去廁所時無戴口罩，恰巧遇上食環署職員巡邏，職員亦有提醒他戴回口罩，未有發出告票。

而場內一鮮魚檔負責人亦指，街市室內侷促，加上自己賣魚時會彈到水，每日需更換約三個口罩，惟因要保護自己，開檔後即使辛苦都要戴口罩。