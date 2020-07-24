何栢良指外地船員入境易播毒　促政府取消豁免檢疫漏洞

本港疫情嚴峻，南丫島附近海面6艘貨船，因各有1名船員確診而被隔離。港大感染及傳染病中心總監何栢良今(24日)表示，因船員多從外地入境，易把病毒傳入本港，但准許他們換更豁免安排，斥政府一直不堵塞漏洞，促請取消相關豁免。有業界批評香港對船員採取的防疫措施寬鬆。

何栢良在一個電台節目中批評，不少船員來自菲律賓及印度等高危地方，獲換更豁免安排，形容是「有常識都知會出事」，船上百多人列為緊密接觸者，憂慮稍後有更多確診個案，需要入院或隔離營，斥政府一直不堵塞漏洞，促請要取消換更豁免安排，又不認為會影響香港經濟貨運。何又指有船員在大角咀上船時未有戴上口罩，指政府需擴大「口罩令」至戶外，讓市民可舉報未有遵守的人。

香港海員工會主席張世添指，在疫情初期，政府一度收緊海員來港限制，除裝卸貨船外，換油水的貨船不准在香港更換船員，但後因有船東要求，政府放寬措施至換油水的貨船更換船員。張指香港對船員採取的防疫措施算是寬鬆，在世界各地容許在當地更換船員的地方不多。他表示有外國船員抵港或需等候船隻靠岸，期間入住本港酒店，難保他們不會走入社區。