青馬大橋再多一名員工初步確診　工會促安排全體員工檢測病毒

青馬大橋再有員工疑感染新冠肺炎。隧道工會表示，昨晚(23日)接獲公司通知，指再多一名於青馬大橋北大嶼山公路組工作的員工初步確診，並再多2名員工被列為密切接觸者，須隔離檢疫。工會指，該名初步確診員工與周二(21日)確診的青馬大橋員工有工作接觸，至今有2名員工被確診或初步確診，另有4人須隔離，顯示有爆發疫情迹象，批評運輸署未有任何行動，僅靠承辦商自行清潔消毒，要求署方安排全體員工進行病毒檢測。

本身在青嶼幹線工作的香港隧道及公路幹線從業員主席卓和善表示，繼本周初有員工確診後，昨獲通知再多一名同樣負責在北大嶼快速公路拖走壞車的同事初步確診，前日(22日)仍有上班，現時已有2名員工被列為密切接觸者須隔離檢疫。他指，同一地方短時間內連爆2宗個案，是爆發疫情迹象，員工人心惶惶。

他指出，至於確診的隧道員工集中在大嶼山收費廣場行政大樓工作，因工作原因，所有員工均無法到外面用膳，會在員工飯堂進食，又會共用大樓內的設施，故其他員工都擔心會受感染。他指員工收工後關係頗密切，認為公司只追問員工在工作時的接觸，會有所不足。

卓指運輸署批出的合約上列明，管理公司須確保每日有既定人數開工，惟現時有2人確診及4人被隔離，人手十分緊張，不少員工在疫情下仍要超時工作，批評署方處理特殊情況「太過死板」。