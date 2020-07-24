逾40間餐廳有確診者足迹　黃大仙重災　上水荃灣稻香上榜

第三波新冠肺炎仍未見頂，衞生防護中心傳染病處主任張竹君連日呼籲市民減少外出，惟確診者的足迹仍遍布香港各區。防護中心昨晚(23日)更新確診新冠肺炎患者的行蹤，超過40間食肆上榜，大多集中於黃大仙區，其次是屯門區，亦有患者曾到過上水及荃灣的稻香。另外，多個商場或大廈亦有確診者的足迹，例如上水廣場、馬鞍山新港城中心、深水埗南山商場、油尖旺富多來新邨商場、黃大仙中心北館場等。

「新增確診者到訪過的餐廳名單」

●灣仔 春園街 13 號 廉記冰室

●灣仔 海城洋樓 東坡豬手麵

●灣仔 世貿中心 茶木

●東區 樂融軒 明星金閣海鮮酒家

●油尖旺 華安大廈 田記魚蛋 牛腩專門店

●油尖旺 嘉業大廈 麥當勞

●油尖旺 安年大廈 九記打冷.小菜.粉麵

●油尖旺 文華樓 蛇王如冰室

●油尖旺 高氏大廈 雞蛋屋

●油尖旺 埃華街 91-93 號 晴苑泰國菜

●深水埗 冠奇大廈 阿明印尼餐廳

●九龍城 大利大廈 檀香山茶餐廳

●九龍城 愛民廣場 百份百餐廳

●九龍城 晴朗商場 太子美食

●觀塘 彩德商場 龍記餐廳

●觀塘 成運工業大廈 泰坊

●觀塘 德福廣場一期 麥當勞

●黃大仙 慈雲山中心 譚仔三哥米線

●黃大仙 慈雲山中心 大快活

●黃大仙 慈雲山中心 手作功夫茶

●黃大仙 荷里活廣場 牛八和牛燒肉屋

●黃大仙 彩虹邨 愛群快餐店

●黃大仙 萬年戲院大廈 嘉豐茶餐廳

●黃大仙 竹園商場 麥當勞

●黃大仙 樂富廣場 元氣壽司

●荃灣 荃灣廣場 Outback Steakhouse

●荃灣 荃灣千色匯 稻香．茶居

●葵青 葵涌廣場 大家樂

●北區 龍豐花園 稻香

●北區 張知行大廈 海港酒家

●北區 粉嶺中心 翠河餐廳

●大埔 昌運中心 麥當勞

●沙田 村南道 51 號 紅茶冰室

●沙田 沙田廣場 譚仔三哥米線

●沙田 愉翠商場 一粥麵

●沙田 好運中心 唐記包點

●屯門 愛定商場 大家樂

●屯門 愛定商場 大快活

●屯門 愛定商場 彩晶軒

●屯門 山景商場 大家樂

●屯門 山景商場 雲貴軒米線專門店

●屯門 山景商場 一粥麵

●屯門 翠林花園 翠林茶餐廳

●屯門 翠林花園 輝記潮州粉麵

●西貢 將軍澳廣場 太興