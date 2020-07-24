台漢認塗鴉警署橫額　判社會服務令及須賠償

年薪逾百萬港元的台灣跨國公司男高層，去年9月在香港定居及工作期間，因對「721元朗事件」及「831太子站事件」感受甚深，他趁清晨時分，在港鐵站及懸掛在警署外牆的招募警員橫額上噴黑漆塗污，寫上「721元朗」、「831太子」及「黑警」等字句，他早前已承認4項刑事損壞罪，今（24日）在東區法院被判接受100小時社會服務令，並賠償港鐵及警務處合共約4.3萬港元。

49歲來自台灣的被告黃麟傑，被控於去年9月30日，在香港仔警署外，無合法辯解而以黑色油漆噴污警務處的兩幅橫額。據了解，其中一幅是警方招募警員的橫額，另一幅橫額的警隊徽章遭噴上「721」。他另被控於去年9月17日及19日，分別在港鐵海洋公園站及黃竹坑站外，以黑色油漆噴污港鐵站外牆、電梯門、機房及地下等。

辯方早前於庭上求情透露，被告在台灣出生，在台灣國立大學心理學系畢業，及後他負笈美國取得碩士學位，過去5年在一間交通運輸跨國企業的香港辦公室工作，任職人力資源管理部的高層，其妻亦在香港某大學教書。而被告過往亦曾在多間跨國公司工作，年薪過百萬港元，上司對他評價甚高。