修例風波：3被告脫暴動罪　學者批律政司舉證不力

本港首宗開庭審訊的暴動案件，3名被告的暴動罪名今早(24日)獲裁決不成立。有學者認為，案件將成為其他同類案件的案例，擔心暴動罪因而成為無牙老虎，令更多人成功脫罪，阻嚇力大減。學者估計與負責檢控的律政司舉證不力有關，促請當局嚴謹舉證，避免再出現「警察拉人、法官放人」的情況。

反修例示威風波自去年6月開始，數以千計人被捕。今日有首宗開庭審訊的暴動案件獲判罪名不成立。香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，警方自去年開始一直努力拘捕涉嫌參與非法示威的人士，但律政司以暴動罪提告時，上月已有1名學生被裁定暴動罪名不成立，該名學生雖然涉於去年10月在黃大仙紀律部隊宿舍附近向警方投擲磚塊，並當場被捕，但經審訊後仍被判罪名不成立，而今日的案件同樣被判罪名不成立。

陳擔心，相關案件會成為日後其他同類案件的案例，相關人士或容易脫罪，令法例阻嚇力大減。他估計，與律政司舉證不力有關，質疑該部門沒有嚴陣以待，「可能功夫做得不足，相關人士接二連三脫罪，令警方的努力白廢」。他認為，案件或導致未來有更多及更激進的情況出現，「（示威者）更加膽大妄為、肆無忌憚」，促請律政司嚴謹舉證，加派人手或安排能力較高的人士負責檢控工作。