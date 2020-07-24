慈雲山爆疫重災檢測仍懶懶閒　區議員促全區居民測病毒

重災區慈雲山幾乎三分之二的大廈都有確診個案，但多名慈雲山區議員反映，政府抗疫不力，病毒測試派樽遲緩，區內有疫廈居民在確診病例公布後兩星期才獲派樽，然而檢測也非強制性，慈雲中心商場街市更有職員拒絕做病毒測試繼續返工，恐增加區內隱形播毒風險。區議員促請政府為慈雲山全區居民提供病毒測試，並強制慈雲山中心商場及街市職員做測試，及早找出病毒源頭遏制疫情擴散。

慈雲山4名區議員張茂清、黃逸旭、岑宇軒、莫綺霞今(24日)召開記者會，控訴政府對當區的抗疫極度不力，令區內人心惶惶。黃指，多名確診者曾到訪慈雲山中心及街市，但有在街市工作的職員反映，由於病毒檢測非強制性，有同事沒有接受深喉唾液測試繼續返工，擔心隱形患者在社區游走，將病毒擴散。

岑宇軒亦表示，慈雲山中心一間中醫診所，昨日(23日)確認有診所職員確診，而其實該名職員發病已超過一星期，即他在發病期間繼續在診所工作，若政府一早強制中心職員作病毒檢測，或能及早發現，及早隔離。

岑又批評，衞生署派樽遲緩，以他所屬的慈愛苑為例，6座大廈有5座已出現確診者，但派樽檢測安排卻被一直拖延，「一開始話疫廈須要有兩個單位出現確診病例才會全棟大廈派樽，之後又推說需要同一棟大廈須有兩個源頭不明的個案才派」。他又指，有疫廈本月12日出現第一宗確診，惟至23日才收到樽，前後相距已達兩個禮拜。

張茂清批評，政府檢疫滯後不全面，不少區內疫廈的派樽仔檢測仍音信全無，促請政府為慈雲山全區居民深喉唾液測試，並強制慈雲山中心及街市所有工作人員做深喉唾液測試，保障慈雲山區。

莫綺霞則建議，爭取黃大仙慈雲山衞生署跟進「樽仔」專線或方法，集中處理以解決全慈雲山的深喉唾液測試安排。