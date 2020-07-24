稱選舉不公未有解決方法　團體促撤換馮驊

新冠肺炎疫情近日在香港大爆發，加上於去年11月舉辦的區議會選舉的選舉不公情況仍未有針對性的解決方法提出，故選舉公平關注組今日(24日)強烈要求政府本着「先勝疫，後選舉」原則，顧及市民健康和選舉的公平公正性，押後立法會換屆選舉至疫情受控的時候再辦。

關注組召集人王國興指，早前曾到禮賓府請願，促請特首嚴肅跟進去年區選的不公情況，並提出針對性的解決方案，惟請願信遞交至今已半個月，音信全無，加上選管會期間對泛民陣營偷步初選視若無睹，認為既對換屆選舉造成不公，又公然違反政府的禁聚令，導致人群聚集交叉感染，導致香港單日確診染疫數字上升至3位數字，令本港第3波疫情更加嚴峻。

王又認為，馮驊在確保選舉公平性上失職塞責，要求解散由現任選管會主席馮驊領導的3人選管會小組，以及撒換馮驊的主席職務。他又要求，特首責成選舉管理部門必須堅決依據憲法、《基本法》和《港區國安法》，嚴肅對參選資格把關，不要再讓去年區選入閘的雙重標準把關情況再現。

身兼關注組秘書長的法學學者傅健慈則指，特首完全可以按《緊急情況規例條例》的權力，把選舉押後3個月至半年，待疫情危機過後才舉行選舉。傅表示，事實上全球已有大約56個國家和地區因疫情延遲各類的選舉，因此延遲今次立法會選舉是合法、合理、合情，希望港府果斷行動。

關注組副召集人陳雲生則指，每年暑假都有很多人帶同子女回鄉度過，估計有數十萬人，陳反問政府應如何保障他們的投票權利，認為政府應把他們的投票權益顧及在內。