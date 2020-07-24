文員扮電影公司高層非禮女模　罪成還押候判

律師行男文員訛稱在藝人古天樂所創辦的電影公司任職人事總監，聲稱可代為介紹接拍廣告及電影，藉詞試鏡誘騙女子到酒店試鏡時非禮。涉案文員亦捲入另一宗求職騙案，他被控非禮、欺詐、盜竊等共7項罪名。被告於審訊期間承認兩項使用虛假文書罪，法官又裁定其中一項盜竊罪表證不成立毋須答辯。法官今早（24日）就餘下4罪作出裁決，裁定被告3項盜竊及一項非禮罪成，並下令先提取被告的背景報告，把案件押後至8月14日判刑，期間被告需繼續還押。

有關被告被指藉詞試鏡誘騙女子到酒店試鏡時非禮而被控非禮及盜竊兩罪方面，法官裁決指相信女事主的證供，並指被告與天下一電影公司毫無關係，不可能代該公司收取涉案5000元。法官指被告當時明顯是為欺騙事主而來，亦相信事主為了取得電影合約而對被告放下介心，令被告可乘虛而入。至於非禮一事，雖然事主報警時並無即時向警方投訴曾遭非禮，但法官接納事主因當時男友在場怕他難受故沒有即時投訴，她其後亦有向警方說出被非禮事件。法官亦接納事主稱如被告非代表天下一，她並不會與其「試戲」讓他觸碰。因上述原因法官裁定被告該兩罪罪成。

至於被告涉及的求職騙案而被控兩項盜竊罪一事，法官接納案中女事主證供，指涉案款項是被告聲稱要聘請她們到其餐廳工作，要她們購買勞工保險的款項。雖然辯方指涉案款項為被告問事主商借的貸款，但根據事主證供，被告從未提過款項是貸款，法官認為控方已在毫無合理疑點下證明控罪，裁定該兩項盜竊罪成。

據控方表示，被告過往有9次上庭紀錄，涉及18項控罪，當中包括7項盜竊罪及4項涉及不誠實罪行。控方又指被告另外涉及一宗欺詐案，於今年6月底在西九龍法院被判監8個月零10日。法官決定先提取被告的背景報告及了解被告於西九龍法院的案件，把案件押後判刑。