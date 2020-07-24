今年或會分階段開學　9月維持上課半天

本港疫情在今年5月至6月時稍為緩和，教育局宣布「分階段復課」，惟第三波疫情來襲，又提早放暑假。據了解，教育局局長楊潤雄昨(23日)以視像會議形式，與一眾校長代表會面，提到為免大批學生同時開學，有機會參照6月時的做法，實施「分階段開學」，局方亦會於開學日(9月1日)前的2至3周，即8月上旬至月中期間，公布安排詳情，並向學校提供詳細開學指引。

據了解，會上有了初步討論方案，小學方面會先讓小四至小六生率先開學，為了讓小一新生參與適應課程，會研究讓他們每日1至2班形式回校上課。中學方面則是由中一、中五至中六級率先開學，以便新生升中適應及高中準備文憑試(DSE)。其餘年級或會於首階段開始後1至2周全面開學，預計9月會維持上課半天。

據知，會上有中學代表指，中六學生需準備來屆文憑試，加上自理能力較高，建議局方讓學校可按校情需要，彈性安排中六全日上課，要求當局在疫情許可下，讓學校在8月下旬展開中一新生適應課程及高中補課。