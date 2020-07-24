內地收緊貨車司機入境政策　逾千架貨車昨未能過關須折返

本港新冠肺炎疫情失控，深圳及珠海昨日(23日)起，要求本港跨境貨車司機入境時持有的核酸檢測陰性結果證明，由7日改為72小時內。有跨境貨車業界表示，昨晚多個出入境管制站均有大批貨車大排長龍，至少有1000架貨車不能過關而折返，料影響本港近30%貨運量；業界又指因需進行檢測的司機大幅增加，有司機等候19小時才有結果。據了解，業界將於今午(24日)與深圳口岸辦開會商討情況。

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手表示，因新措施實施得太突然，昨晚過關有大批持有7天有效檢測證明的跨境貨車司機，突然不符合過關資格，料最少有1000架貨車被拒入境，形容昨晚情況「血流成河」，並認為狀況獲維持至少1星期。

陳指折返手續繁複，有司機要等6小時才返回香港，嚴重影響貨運，包括鮮活貨品等。他稱工會已呼籲業界，因應情況持續有變，非緊急貨品車隊可暫時放假休息，靜待情況穩定再開工，並促政府好好控制疫情。

落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉亦表示，昨晚文錦度、深圳灣及落馬洲管制站長時間大排長龍，指以往安排前往檢疫站接受檢測平均只需1個多小時，惟昨日需時3至5個小時不等，「好得人驚，好耐未試過」。他稱以往7日安排改成72小時，令司機要做多2倍檢測，有司機昨午12時進行檢測，至今早7時許才有結果，等候超過19小時。