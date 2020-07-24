中美衝突升溫　港股曾挫逾500點

中美關係轉趨緊張，港股避險情緒升溫，恒生指數低開222點反覆尋底，最多挫530點，低見24,733點；中午收報24,801點，跌461點或1.82%。國企指數半日收報10,119點，跌205點或1.99%，主板成交804億港元。

大型科技股全線捱沽，騰訊跌4.6%，半日收報531.5元，拖低恒指142點。阿里巴巴跌2.3%；美團點評跌2.8%；小米集團跌3.7%；網易跌4.1%；中芯國際跌近4%；京東集團跌3.2%。

中國生物製藥被高管減持，股價借勢回吐，中午收報10.08元，急瀉7.3%，是表現最差藍籌。另一醫藥股石藥集團跌3.4%。

其他藍籌股個別發展，九龍倉置業再逼近低位，半日跌5%報28.2元。強勢股香港交易所跌3.4%。重磅藍籌建設銀行、友邦保險、滙豐控股及中國平安跌幅介乎0.9%至1.5%。

時富財富管理董事總經理姚浩然表示，隔晚美股科技股指數岀現明顯回吐，主要由於早前累積升幅已多，市場趁業績利好因素岀貨引發的獲利盤。不過，近期中美關係緊張，美匯指數回落，非美貨幣因而反彈，但人民幣卻持續疲弱，拖累大市氣氛。由於中美之間不明朗因素仍多，相信周末前夕投資者入市意欲不大，市場觀望氣氛濃厚，加上成交金額較早前回落，大市向上動力不大，預計恒指將在24,700至25,200點上落，建議投資者可趁大市回調吼位部署新經濟股。