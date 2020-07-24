啟德地盤地基工程判頭墮坑不治　工權會批未有即時通報

啟德發展區地盤再生奪命工業意外。昨日(23日)下午時分，一個位於啟德郵輪碼頭附近的地盤，在進行地基樁帽工程期間，工程範圍附近地面突然出現凹陷，一名當時站在凹陷範圍的姓鄭(54歲)判頭猝不及防，連同一部約一噸重的機器墮入約2米深的泥坑內。

事主被機器壓住頓時重創，其後由附近工友救起，並召救護車送院，他送院仍然清醒，惟進行手術搶救無效，於當晚約7時證實不治。消息指，死者為地盤分判商俊鴻機械工程有限公司的判頭，平時負責涉事地盤的閘板、打樁、燒焊以及圍街板的分判工作，有工友對其死訊感嘆人生無常，指與死者屬多年好友。

勞工處發言人表示，意外現場為啟德6552地段4C區2號地盤，處方目前正就事故進行調查。另根據現行法例，地盤發生致命意外後，必需在事發後的24小時內通報勞工處，處方正跟進涉事地盤是否涉及違規。

警方表示，今晨(24日)約10時接獲相關部門轉介得悉事件，隨即到場了解。事發位置的下陷面積約2米乘2米，經初步調查後，相信事件無可疑，案件列作工業意外，鄭的死因仍待驗屍後確定。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文指，會方正嘗試與事主家屬聯絡，據悉將會於下周一(27日)到殮房進行認屍手續。據她了解，事發後地盤懷疑未有立即報警，亦未有即時向勞工署通報。會方對此感到憤怒。

蕭續指，啟德發展區地盤一個月內已發生4宗奪命工業意外，會方對意外頻生表示震驚，質疑工程程序有可能出現問題。而事發地盤承建商劍虹地基，旗下地盤在10日前亦有發生另一宗奪命意外，連同4月發生的一宗意外，該承建商的地盤在3個月內有3人在地盤內喪生。加上地盤方懷疑企圖瞞報意外，會方促請勞工處徹查事件，並暫停劍虹地基其餘地盤的工程。