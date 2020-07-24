保良局張永慶中學考生疫下奪6科5**　立志從醫為公營醫療出力

今屆中學文憑試（DSE）考生因疫情關係，最後衝刺階段只能在家備試，難免影響考試心情及表現。不過，位於慈雲山的保良局第一張永慶中學2名考生賴仲賢及莫雲軒，面對持續停課及考試延期，憑着意志克服難關，分別取得6科及5科5**佳績，並同時在數學延伸部分M2考獲5**，其中一人更因疫情有所啟發而立志從醫。

考生賴仲賢坦言，疫情導致停課多時，心情難免受到影響，感謝學校老師在疫下協助備試，不但於網上批改文章，亦會透過電話討論答題技巧。他亦分享「摘星」心得，稱與其死記硬背，倒不如探索學習興趣，在遇到有趣的課題時可主動請教老師並翻閱參考書，有助鞏固知識及提升學習動力。

賴續指，自己幼時身體較弱，經常生病，曾獲醫護人員幫助，加上近日疫情肆虐，發現醫護行業面臨重大壓力，故立志讀醫，冀能入讀本地大學醫科課程，為公營醫療服務出一分力。

另一「摘星」考生、熱愛數學及科學的莫雲軒則表示，雖然疫情打亂其溫習計劃，但停課期間，老師仍持續透過網上學習平台批改功課，指導應試技巧，父母亦因擔心他染疫，盡量減少約會並親自入廚預備飯菜，令他可好好備試，最終奪得佳績。莫認為，能考獲佳績的關鍵是「專注」，由於電子產品容易令人分心，故在學期間沒使用智能電話和社交平台，以便專注學習。