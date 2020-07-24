華專家指若美繼續挑釁中方　應削減美駐港外交官

中國周五（24日）宣布關閉美國駐成都總領館，反撃美國此前要求關閉中國駐休斯敦總領事館，央視罕有直播美國駐成都總領事館的情況。上海復旦大學美國問題專家沈逸接受《環球時報》採訪時表示，選擇美國駐成都總領事館作為反擊目標，顯示「外交尊嚴對等」是第一核心原則，同時體現出中方仍致力於管控中美分歧的信號。亦有內地專家指，若美方繼續挑釁，中方應削減美駐港外交官。

沈逸表示，對等關閉成都總領事館的舉動，向美傳遞出清晰信號：中國無意主動破壞中美關係，但對於美國的出格舉動，中國一定會堅決反擊。

外交學院國際關係研究所教授李海東對《環球時報》表示，在美國的所有駐華使領館中，成都總領事館的業務量和應對區域是相對較少的，且其涉及地區的美國公民和企業相對有限。這意味成都總領事館在關閉後對限制中美人員正常交流和中美實際關係影響較小。這和美國選擇規模較小的中國駐休斯敦領館相應，也說明中方仍在本着「管控分歧」的思路處理此事，盡量試圖使中美緊張不至在短時間劇烈升級。

李海東同時提醒，中美互相關停領事館後，未來三個月將成為兩國關係最具挑戰的時期，出現高度不可預測性的事件機率增大。