17歲男生藏削尖行山杖和錘子　判處感化令

網民去年11月發起大三罷，並呼籲示威者癱瘓交通，以反對修訂逃犯條例，期間一名17歲男生被捕，警員發現他藏有削尖的行山杖和錘子等物。男生早前承認管有適合作非法用途的工具和管有任何物品意圖毀或損壞財產兩罪，今（24日）於沙田法院被判接受感化12個月。裁判官指出案件涉及社會運動事件，毫無疑問案發時正值香港相當困難的時候。裁判官相信被告是出於對社會還境的關心而做出超越法律界線的事，相信他已上了寶貴一課，並付出很大代價。

控罪指，17歲男學生呂皓翹於去年11月12日在馬鞍山德信中學外，管有一支尖的鐵枝、一支削尖的行山杖、一個錘子及一個用作打碎玻璃的錘子。辯方求情時指，被告的感化官和社服令報告評價正面，被告亦對是次行為深切悔咎及真誠反省。律師又指被告剛獲得中學文憑試的成績單且成績不錯，並估計很大機會獲大學取錄，而其首志願為修讀中文大學有關公共衞生的課程。律師希望裁判官可考慮被告的更生機會。

裁判官又慨嘆被告只有17歲便需留有案底，認為若非本案可能被告一生都會奉公守法。裁判官又稱衷心希望被告可以重新開始其人生，而且得悉被告文憑試成績不錯，故認為最好安排是被告好好讀書，使其將來可貢獻社會。裁判官最終決定接納感化官報告的建議，判處被告12個月感化令。