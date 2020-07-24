電工學徒涉藏武於私家車內　被裁定表證成立

警方去年8月中在上水截查一輛私家車時，發現車內放有棒球棍、鐵通和辣椒噴霧等物，於是拘捕任職地盤電工學徒的司機，及後再在司機住所搜獲兩支雷射筆。涉案司機否認兩項管有攻擊性武器罪，案件今（24日）在粉嶺法院開審。裁判官裁定兩罪表證成立，並把案件押至7月29日裁決。被告今辯稱涉案物品主要用於地盤工作，辣椒噴霧則是用作驅趕住所附近的蛇蟲鼠蟻，強調無意使用該些物品傷人。

控罪指，21歲的被告李育誠於去年8月16日，在上水新康街及新祥街交界管有兩支棒球棍、兩支鐵通及兩瓶辣椒噴霧，及於翌日在其打鼓嶺的住所管有兩支雷射筆。

警員譚俊賢供稱，他當晚約11時便裝巡經上水，同行另有兩名軍裝警員。譚當時看見被告站在一輛私家車旁，被告甫看見警員便表現緊張，立即上車發動引擎，譚懷疑被告藏毒，於是上前截查，並在車內發現涉案物品。辯方則指，根據被告的行車紀錄儀片段顯示，被告其實一直都在車內，譚否認。

被告自辯指，兩瓶辣椒噴霧是其家人所有，因其住所偏僻，為免蛇蟲鼠蟻爬入車和房子，故準備了辣椒噴霧驅趕；雷射筆和鐵通則是用於工作，而鐵通同時亦可驅趕野狗。至於棒球棍，則是他在案發前不久從淘寶購入，以便日後和朋友打球。被告自言住所沒有「犯法嘢」，故警方要求搜屋時，他表示同意。

控方質疑，被告為何下班後仍將工作用品放在車，質疑他想用涉案物品攻擊他人。被告否認其事，指他將車當作儲物櫃使用，否認有襲擊他人的意圖。此外，警方另在車上搜獲噴漆、口罩和頭盔等物，控方質疑被告是想用噴漆寫文宣，裁判官所問控方：「有乜證據？」又認為與案無關，不批准控方問此問題。