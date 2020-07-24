屯門男子被車拖行慘死案　5名青年被認出

本周日(19日)屯門發生襲擊傷人案，一名21歲男子到場追截施襲者，最終被車輛撞倒拖行慘死。警方事後截到其中一輛有份接載懷疑施襲者的私家車，拘捕車內的4男1女。5人被落案控以1項有意圖而傷人罪。案件今（24日）在粉嶺法院再訊，被告繼續毋須答辯。裁判官把案押後至10月9日待警方繼續調查，其中4人獲准以1萬至1萬5000元擔保，餘人則繼續還押。

5名被告包括4名男子周衍龍（20歲，無業）、方璣筵（20歲，無業）、郭桂希（22歲，無業）、黃漢文（25歲，廚師）及女子黎家希（19歲，學生）。他們被控於今年7月19日，在屯門鄉事會路雅都花園凱都戲院外，意圖使他人身體受嚴重傷害而串謀非法及惡意傷害韓嘉濠、陳浩棋及何嘉順。

控方指被告在認人手續中被認出，又指他們乘坐的私家車涉及另一宗天水圍的械鬥案，故申請押後案件以待調查，期間繼續反對被告擔保。各被告均有保釋申請，最終除郭須繼續還押外，餘人皆獲准保釋。

控方早前於庭上透露案情，指當日3名事主與死者周家俊及另一友人喝酒，其後3人先離開，途中遇到女被告黎家希及另一女子，邀約她們喝酒但遭拒絕。女被告把事件告知男友，不久有3輛私家車到達現場，其中一輛載著5名被告，眾人一同襲擊3名事主後離開。

死者接到通知偕友人趕到現場追截施襲者的私家車，卻不幸遭另一輛私家車撞到不治，至於3名事主則僅受輕傷。警方其後截到載著5名被告的私家車。