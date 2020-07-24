政府公布檢疫酒店名單　市民稱避免接近

政府今日(24日)宣布25間檢疫酒店名單，該些酒店將讓高風險地區抵港人士入住，接受隔離檢疫。有市民認為檢疫人士和普通住客同住一間酒店的做法不理想，亦有市民表示會避免到酒店附近，減低染疫風險。

名單包括位於港島的香港麗駿酒店和銅鑼灣利景酒店，兩間酒店的職員均承認，會有檢疫人士入住，但今日暫時未有相關安排，亦有住客坦言不知道酒店將有檢疫人士入住。

市民鄧先生指，對酒店用作隔離檢疫不太擔心，但認為酒店內同時有普通住客和隔離人士的做法不理想，或會增加普通住客的感染風險。另一位市民吳小姐則相信，該些酒店的住客會較憂心，但若然只是路過則不太擔心。她又指現時「病毒到處都是」，市民難以記得哪裏有檢疫酒店，最好的做法是一離開家門就提高警覺，戴好口罩，並不時用酒精搓手液搓手。

市民盧先生和鄭小姐都是新界居民，今日來港島辦理一些文件，他們都表示疫情嚴峻，會盡量減少在街上逗留的時間，聽到部分酒店將有隔離檢疫人士入住亦表示擔心，更表明若然知道相關酒店位置，會盡量不到訪酒店附近的區域。