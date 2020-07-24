東方倡議建一站式停車大樓　各界齊讚好

本港泊位不足多年來為人詬病，車輛違泊現象蔚然成風。東網建議於旅遊熱點及交通樞紐興建多層停車場，同時集餐飲、消閒及公共空間等配套設施於一身，紓緩區內車位需求，亦能釋放商業潛力。各界代表大讚藍圖概念好，指政府應聆聽意見，盡快落實興建新型多層停車場。

過去10年間，私家車和客貨車總數上升近40%，惟泊位數量卻只錄得不足10%的升幅，每輛車可使用泊位由10年前的1.38下降至1.09，當中由政府提供的車位只佔16%。泊車位短缺加劇違泊問題，過去3年，警務處平均每年就違例泊車發出176萬張定額罰款通知書。

東網建議興建多層停車場為目前泊位不足的困局帶來曙光。一幢多功能多層停車場可停泊大量車輛，並設政府辦公室及寫字樓，還有警崗、公廁及便利店等；頂樓亦可設有飲食及娛樂餐廳，集泊車及娛樂於大樓內。

香港汽車進出口商會會長羅少雄表示，藍圖概念十分好，政府應盡快參考和落實，「每幢停車場可以泊幾百部車，如果可以有幾個區，甚至每區都有一幢，就可以一次過解決泊位不足嘅問題。」羅指，不少國家都會在交通樞紐、大型景點附近興建一幢汽車綜合大樓，而本港的西九文化區、香港大球場、蓮塘口岸等地亦有潛力借鑑該種模式，「唔好以為起停車場只係駕駛人士有得益，試諗吓條街少咗車，公共交通亦都會好咗，市民大眾一樣有受惠。」

議員柯創盛十分認同建議中提及一站式泊車大樓有助釋放區內商業發展潛力，「咁多車泊入嚟，人流同車流咁多，商機係好大嘅，絕對應該要好好把握。」柯預期，屆時大樓將不只給人一個「只係去泊車」的形象，而是一個嶄新的商業地標，吸引不同年齡層及階層的市民前往消費，「一家大細泊好架車之後去買嘢食嘢，全部都係商機嚟，亦可以定期做一啲大型表演，總之可能性係好多、好多。」他相信，相關建議將吸引政府和商界積極考慮，只要政府肯踏出第一步就能成事，「如果政府肯平租啲地出嚟，一定大把發展商會搞。」