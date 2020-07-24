嘲藍絲染疫兼稱警員「冇良知人渣」　教師被指散播仇恨

近年教師操守備受關注，多名教師被指散播仇恨言論。近日有自稱家長的人士向傳媒投訴，指疑有中學教師在社交網站Facebook分享一篇離職警員的報道時，稱目前仍留在警隊的人士均是「冇良知嘅人渣」、「殺紅了眼嘅殺人犯強姦犯」及「為錢為宿舍包庇同胞嘅共犯」。據了解，涉事教師任職傳統名校九龍華仁書院，被指曾在課堂上向同學提及警察及政府處事「不恰當」。教育局回應指，已聯絡有關學校，要求作出調查及跟進，並向局方提交報告。

據了解，涉事帳號名為「Woo Sze Yan」，去年6月曾轉載反修例全球聯署，而近日轉載有關「愛國藍絲」於酒樓除口罩勁歌熱舞「慶回歸」，最終4人確診的報道時，對此留言稱「笑到腸都嘔埋出嚟」，另一篇關於沙田警署食堂有廚師懷疑確診，則形容又是個「若然未報，時辰未到」的好例子。

《東網》翻查該FB帳號，未有發現上述內容，但該帳號的「讚好內容」則顯示有多個與九龍華仁有關的專頁，如「九龍華仁書院學生會 WYK Students' Association」，另外亦讚好一個名為「香港黑警」的專頁。

教育局回應指，社會十分重視教師的專業操守，教師的職責是教育和守護學生，其言行應合乎專業操守和社會期望。局方又指，會嚴肅跟進每宗涉及教師專業操守的投訴。