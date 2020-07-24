15歲男生涉用木錘襲警　罪成須還押候判

15歲少年被指在屯門反禁蒙面法示威中，用木錘襲擊一名速龍小隊警員，被控一項襲警罪，經審訊後今日（24日）在屯門法院被裁定罪成，法庭下令被告還押至8月7日判刑，以索取其感化、更生及勞教中心報告。裁判官接納事主等控方證人誠實可靠，又指少年即使右手有傷，也無礙他手執木錘襲擊，事後被告傷勢也與遭警察毆打的說法不相乎。

姓李男被告現年16歲，被控於2019年10月7日，在青山公路新墟段與屯門鄉事會路交界襲擊警員X。

控方案情指，警員X在當日晚上9時許，案發地點有人擺放雜物作路障，期間他見被告手持木錘逃跑，認為可疑遂上前追截。過程中X曾叫道「警察，唔好郁」，惟被告沒有理會，未幾X追到被告，被告卻突然轉身從上而下用錘擊打X，X伸手擋格，被告伺機逃跑；X第二次追及被告時再遭對方用木錘施襲，但這次X將被告制服。

辯方則指案中的木錘是警員放入背囊，反指被告遭警棍打頭、警員跪頸、圍毆，甚至在被告口中塞警棍，阻止他說出案情。辯方證人、被告的母親作供時指，被告右手一直受傷，中指不能屈曲，需要定期覆診，亦有接受物理治療。

裁判官裁決時質疑，被告只需每年覆診一次，手部傷勢不是嚴重至殘疾不能使用，且以案中的木棍體積重量而言，即使用4隻手指也能夠穩固握着。此外，辯方所指被告遭警員圍毆，但因受警員威嚇而沒有向警方投訴，裁判官反駁表示在拘控過程中，被告有很多機會在無警員在場下求助。而及後被告因傷風及頭暈送院時，他沒有向醫生指出遇襲經過，醫生也沒有發現表面傷勢，故拒絕接納辯方案情。