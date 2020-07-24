食肆員工免費檢測病毒　料下月可日做2萬測試

政府早前宣布動用抗疫基金，委託3間化驗所，對社區內高風險群組進行自願性病毒檢測，初創的Prenetics是其中之一。其行政總裁楊聖武的團隊今(24日)到中環蘭桂坊多間餐廳派發病毒試劑，楊強調此為政府資助的一次性計劃，冀鼓勵餐廳進行檢測，增加食客信心，現時該化驗所每日能檢測5000個樣本，預計8月初能增加至每日2萬個。

楊等人下午到蘭桂坊5間餐廳，按員工人數向他們派發試劑，並指導餐廳負責人如何留下深喉唾液樣本及填寫所需資料，並促請休班員工日內返回公司取試劑，化驗所工作人員翌日下午會返回餐廳取回所有樣本，並在1至2日內出結果，若所有員工樣本均呈陰性，餐廳可貼上「已完成檢測」的貼紙，讓顧客安心。

楊形容餐廳的反應熱烈。他表示，試劑獲美國食品及藥物管理局認證，他們上周末開始到黃大仙、慈雲山等高危地區的餐廳派發，至今已派發了約2萬個，完成化驗的則有8000個，暫時未有陽性個案。該實驗室現時每日可處理5000個樣本，正增聘人手，預料下月初能增至每日化驗2萬個。而位處非高危地區的餐廳，則可到食環署網頁登記，化驗所會按先到先得和播毒風險兩大原則，決定派試劑的優次。

整個免費測試計劃涉及約1.6萬間餐廳共20萬個員工，楊表示未知何時會完成所有檢測，仍在與政府磋商，至於政府資助金額和化驗成本，他拒絕透露，僅強調公司並非為了賺錢。

至於私隱安全問題，楊強調公司只會收集姓名、身份證號碼等基本個人資料，並會在完成測試的7日內銷毀相關資料和樣本。若有樣本呈陽性，化驗所會聯絡事主、所屬餐廳和衞生防護中心跟進。