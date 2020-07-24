口罩令實施9日　僅5宗檢控零罰款

新冠肺炎的疫情在港爆發，港府自上周三(15日)起實施「車船口罩令」，但疫情未有緩和，至昨日(23日)又開始強制市民在室內公共場所必須戴口罩。食物及衞生局今(24日)回覆東網查詢時表示，在《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》(第599I章) ，即「車船口罩令」及「室內口罩令」生效至今日零時零分，政府各部門各巡查了14,348次，但檢控數字僅有5宗，而定額罰款更是沒有發出過。

根據食衞局提供的資料，有5個政府部門有參與巡查，包括食物環境衞生署、衞生署、警方、民政事務總署、及房屋署，而5個部門共作出了123次勸喻、0次定額罰款、及5次檢控。其中食環署的巡查次數最多，有逾1.4萬次，佔總數逾97%、其次為衞生署(172次)及警方(103次)。

雖然食環署巡查的次數佔絕大多數，但勸喻的次數只有30次，佔總數僅約24%。相反，房屋署雖只巡查了30次，卻發出了40次勸喻，佔總數逾32%。衞生署及警方的勸喻次數相若，分別是24及29次。而檢控方面，5宗檢控皆是由警方發出。