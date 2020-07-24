港水域白海豚數量増20條　惟兩海岸公園海豚出沒減少

過去一年本港水域錄得的中華白海豚數目回升，漁農自然護理署公布最新海洋哺乳類動物監察報告，估計在2019年4月至2020年3月期間在香港水域出沒的白海豚數目由去年調查發現的32條增至52條，增加6成，即約20條。但仍較2015年錄得的88條為少，過去10年在本港水域錄得的白海豚數目仍然呈下降趨勢。

研究員共進行了182次船上調查，在全港10個調查區航行了5756.6公里，並觀察到共158群中華白海豚，總數達524隻，以及124群江豚，總數達317隻。調查發現中華白海豚出沒的地點，包括大嶼山西南面有19條、西面有29條、西北面有4條。江豚的目擊記錄則主要集中於索罟群島與石鼓洲之間的離岸水域。

報告續指，在北大嶼山水域，海豚近年出沒次數下降，在過去3年亦只集中出沒於此水域的西端，而且在港珠澳大橋施工完成後，並未有任何回復出沒的迹象。在北大嶼山水域的兩個海岸公園內，海豚出沒近年均明顯地減少。

此外，江豚在2019年錄得出沒最高的棲身地，位處於大嶼山東南及西南調查區交界的離岸海域。過去曾被視為江豚最重要生境的石鼓洲鄰近水域，其出沒情況在2018及2019年均明顯地大幅下降，這可能與毗鄰「綜合廢物管理設施」展開的建造工程有關。報告亦指過去一些經常出沒於香港水域的海豚個體，去年有16隻不見所蹤。但其中5隻卻在伶仃洋出現。