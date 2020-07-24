警方瓦解爆竊集團　7男女涉處理贓物及洗黑錢被捕

今年4月初，西九龍總區刑事部探員在油麻地展開反爆竊行動，期間在彌敦道一幢商住兩用大廈拘捕一名男子，搜出一批工具，懷疑曾在上址爆竊一個住宅單位，其後將他押至深水埗一間酒店房間，搜出大量懷疑爆竊所得的物品。

西九龍總區重案組探員對檢獲的物品作深入調查及分析，疑背後有爆竊集團犯案，涉及去年12月至今年4月期間發生在葵涌、觀塘及西九龍區約40宗刑事案，案件包括爆竊、盜竊、搶劫及以欺騙手段取得財產，涉及金額逾28萬港元。有人除涉及爆竊外，亦疑用部分偷取所得的信用卡購物，而其他集團成員則懷疑協助登記酒店房間、用銀行戶口接收懷疑爆竊所得的銀行卡所作之轉帳。

警方其後鎖定7名集團成員，並於昨日及今日(23及24日)拘捕5男2女(25至65歲)，他們分別涉嫌「處理贓物」及「串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產(俗稱洗黑錢)」，現正被扣留調查。而今年4月初被捕的男子，已被暫控9項「爆竊」及1項「外出時管有盜竊工具」罪名，現正還押懲教署看管，案件將於8月11日在九龍城裁判法院再次提訊，警方不排除將加控其他罪名。