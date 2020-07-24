環團促擴大保育範圍　免紅樹林被破壞

下周日(26日)為一年一度的「保護紅樹林生態系統國際日」，世界自然基金會香港分會(WWF)指出，本港大部分紅樹林都已被劃入具特殊科學價值地點的範圍，因而受到一些保護，但執法和監管的缺乏，卻使它容易遭到破壞。該會促請政府將米埔后海灣一帶「無淨濕地損失」(即濕地面積不得減少的政策)的發展原則，擴展至其他僅餘的紅樹林，令有關生態系統得​到法律保護，同時保障市民的生命及財產安全。

WWF野生動物及濕地保育總監Eric Wikramanayake博士指，紅樹林提供重要的生態服務，包括保護附近居民免受風暴潮的侵襲，又為魚類提供育苗場所及固碳。米埔的紅樹林及其他濕地在超強颱風山竹肆虐香港期間，很大程度上抵抗了風暴潮，防止附近的錦綉花園被水淹沒，保護了當地1.5萬名居民。

然而，經過長年的土地開發、房屋和海濱長廊的建設以及魚塘的發展，香港已經失去了大部分的紅樹林，目前僅剩下約510公頃，而當中最大的一片紅樹林位於米埔內后海灣拉姆薩爾濕地，其餘的60多片紅樹林則分布在香港各區。