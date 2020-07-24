港大研究指13種藥物顯著抑制病毒複製　或可用於治療新冠肺炎

新冠肺炎現時未有針對性疫苗，香港大學微生物學系講座教授袁國勇今日(24日)發表的研究，對近1.2萬種藥物阻斷病毒複製的潛力進行大規模評估，發現其中13種藥物在抑制病毒複製上有顯著效用，料可用於治療新冠肺炎。另外，多間知名學府包括香港大學組成的合作研究團隊，發現有19種中和單克隆抗體可高效對抗新冠病毒，料可為開發用於治療及預防感染的單克隆抗體上提供新見解。

由香港大學李嘉誠醫學院微生物學系及生物醫學學院、美國桑福德·伯納姆·普雷比斯醫學發現研究所、斯克裏普斯研究所和西奈山醫學院組成的合作研究小組，早前對近1.2萬種藥物進行評估，當中13種藥物在以抑制病毒複製上特別有效，包括治療愛滋病的藥物、用於治療糖尿病的藥物、可用於治療骨質疏鬆症的藥物和已開發用於治療自身免疫性疾病（例如克羅恩氏病）稱為apilimod的藥物等。

研究亦發現3種最有效的藥物，包括治療骨質疏鬆症的藥物(ONO5334)，治療伊波拉病毒感染藥物(MDL28170)和apilimod減少新冠病毒在培養的肺組織中複製的能力，三種藥物證實可減少6成半至8成半的病毒感染細胞數量，料可為治療新冠肺炎提供潛在的可行方法。

另外，多間知名學府包括哥倫比亞大學、香港大學及哈佛醫學院，與美國國家衞生院組成的合作研究團隊，從5名嚴重患者體內分離出61種新冠病毒的單克隆抗體，發現有19種在體外，仍表現出針對新冠病毒的有效中和活性，當中9種更顯示出50％的病毒抑制濃度。

而在香港大學團隊建立的金黃敍利亞倉鼠模型測試中，其中1種單克隆抗體更令倉鼠體內肺病毒滴度顯著降低1000倍以上，料能為開發用於治療及預防感染的單克隆抗體上提供新見解，有望可用於對抗疫情大流行。研究前日（22日）於國際權威學術期刊《自然》刊登。