確診司機踏足鑽石山公屋地盤恐播毒　房屋署：承建商已消毒

新冠肺炎第三波疫情攻港，當中九龍東淪為重災區，除了殺入黃大仙區屋邨，連該區未落成的公屋地盤亦有爆疫疑雲！昨日有傳鑽石山公營房屋地盤有人染疫，員工人心惶惶，房屋署今(24日)承認於上周四(16日)接報指1名確診混凝土供應商司機，曾於上周一進入鑽石山地盤運送混凝土，承建商隨即消毒地盤，並安排5位緊密接觸的員工進行病毒測試。最新資料顯示該5位員工的測試報告皆呈陰性。

承建商新福港日前公布，投獲房委會授予興建位於鑽石山綜合發展區第一、二期租住房屋，以及資助出售房屋發展計劃建築工程合約，總值約37.4億港元。房屋署表示，於上周四接到鑽石山公屋地盤承建商報告，指1名混凝土供應商的司機曾於上周一短暫進入涉事地盤運送混凝土，其後確診新冠肺炎。

當承建商知悉該名司機確診後，即時在地盤進行消毒，並安排5位可能與該名司機接觸的員工進行病毒測試，及暫時不要回地盤工作。目前承建商會與各分判商保持緊密聯絡，除上述提及的確診個案外，現時沒有收到其他與鑽石山地盤有關的確診報告。