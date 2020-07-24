內地赴澳個人遊簽注未恢復　旅遊區商戶生意慘淡

餐飲業聯合商會今起在議事亭前地舉辦「黃昏薈萃議事亭」活動。

澳門新冠肺炎疫情緩和，餐飲業界表示，在消費卡的帶動下，普遍民生區食肆生意經已復甦，雖然粵澳放寬通關，惟內地赴澳個人遊簽注仍未恢復，故澳門旅遊區商戶的生意依然淡靜，未有太大改善。

餐飲業聯合商會於今日(24日)至10月25日舉辦「黃昏薈萃議事亭」活動，在議事亭前地設有6個小食攤檔。該會會長陳澤武稱，隨着首輪消費補貼計劃落地，不少商戶已推出一系列優惠，促進居民消費，相信商戶在第二期消費卡來臨後，亦會計劃推出優惠。他又指，雖然近日粵澳放寬通關，但有靠近口岸的商戶反映居民均北上消費，導致客量流失，生意受影響。

對於「澳門通」在第二期消費卡需收取0.5%的手續費，陳認為「每樣嘢都有成本」，並舉例指信用卡交易時都需收取手續費，而澳門通已在第一期消費卡時免收相關款項，相信只要與商戶協調好，收費對商戶影響不大，而商會未收到有商戶反映相關手續費過高。

至於今年美食節方面，陳表示暫未收到會否如期舉行的消息，但透露目前活動場地及資助方面已落實，惟仍需視乎疫情發展。