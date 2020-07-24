政Whats噏：斥民主派儼如鐵板一塊　黃國健見證議會墮落

行政立法關係近年愈嚟愈緊張，早前都有唔少宣布無意連任嘅立法會議員，批評政府近年施政簡直一意孤行。擔任立法會議員長達四分一世紀嘅梁耀忠，早前就埋怨政府近一年來幾乎唔接觸佢哋、或游說佢哋支持政策。對於呢個講法，即將結束12年立法會議員生涯嘅行政會議成員黃國健(ＫＫ)就話唔完全正確，指官員都有嘗試游說民主派議員，只係近2、3年民主派就好似一塊鐵板咁，實在冇偈傾。之但係，經歷過3朝政府嘅ＫＫ都承認，政府態度一向被動，近年更予人一種「夠票萬事足」，唔會聽意見同調整政策嘅態度。咁又係，若果政府食得多閉門羹就自我放棄，咁做事點得㗎？

ＫＫ擔任立法會員係自2008年開始，總結返呢段歷程，佢話最難忘就係見證住議會嘅墮落。佢話自己做議員初哥嘅年代，議會仲係舊立法會大樓(現終審法院)議事，或者當時嘅議事環境、歷史氣息比較隆重同莊嚴，議員都比較尊重自己嘅身份，加上當時社會較尊重議員，認為議員真係為民發聲，可惜發展到今日時移世易，唔止議事環境變為新立法會大樓，議員又拉布又掟臭彈又有肢體衝擊等，導致議事水平同效率都下降，呢個轉變令佢覺得好唏噓，仲話「議事規則管到君子，但管唔到小人」。

除咗唏噓，ＫＫ亦有一個遺憾，就係用咗12年都未見到政府承諾設立失業救濟金制度，特別喺依家失業率攀升至6.2%、失業大軍擴至24萬人嘅情況下，政府仍企硬唔設失業金，而籲失業市民申請綜援。ＫＫ覺得做法雖不至於「不知民間疾苦」，但都好明顯見到政府嘅行政思維好固執，認為喺特殊情況下，政府應該放低身段，畀市民覺得施政係以民為本。

ＫＫ好快就要退下火線，問到佢最唔捨得立法會啲咩事物時，佢就話最唔捨得用咗10年嘅新立法會大樓嘅海景辦公室，因為香港寸金尺土，可以望住個靚景嚟辦公，覺得零舍有幹勁咁話。