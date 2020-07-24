警觀塘及葵青冚賭　18人涉違禁聚令收2000元罰款告票

觀塘警區特別職務隊根據線報及經深入調查後，今日（24日）下午約12時30分展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，突擊搜查觀塘崇仁街87A號一單位，搗破一個非法麻雀賭檔。行動中，人員拘捕單位內一名63歲姓曾本地男子涉嫌「經營賭博場所」。另外4名本地男子及一名本地女子，年齡介乎57至67歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。行動中，人員檢獲兩張電動麻雀枱、兩副麻雀、約650元賭款及一批賭具。此外，所有被捕人士亦涉嫌違反《預防及控制疾病 (禁止群組聚集) 條例》(第599G章) （《規例》），警方將對被捕人士作出檢控或票控。

警方重申，根據香港法例第148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭場所內賭博屬嚴重罪行。前者一經定罪最高可處罰款500萬及監禁7年，後者一經定罪最高可處罰款3萬元及監禁9個月。

另外，葵青警區特別職務隊根據線報及經深入調查，今日（24日）下午約5時展開行動打擊打擊街頭賭博行動。人員在葵涌石蔭路休憩公園的一個街頭賭博黑點，發現有市民在上址聚集及賭博。行動中，警方拘捕8名本地男子，年齡介乎50至75歲，涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」。被捕男子現正被扣留調查。此外，被捕的8名男子及在場圍觀的4人亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》，警方已向他們發出定額罰款通知書。

警方提醒市民街頭聚賭屬違法行為，根據法例，任何人於街道上經營或管理或控制非法賭博，一經定罪，最高罰款為5萬港元及監禁2年。任何人於街道上進行非法賭博，一經定罪，最高罰款為3萬港元及監禁9個月。

此外，《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。