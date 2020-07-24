病毒肆虐人心惶惶　醫生籲高危人士才做檢測

本地新冠肺炎疫情嚴峻，市民人心惶惶，紛紛前往醫療機構做病毒測試，致多間檢測機構不勝負荷。有醫生呼籲市民做檢測前，評估自身的風險程度，並注意個人、家居及工作環境衞生，毋須急切做檢測。

香港中大醫院營運總監胡志遠及中大醫院公共衞生醫學專科醫生蔡曉陽今日(24日)下午召開網上講座，講解病毒測試的公眾須知。胡提醒市民，若曾經與確診患者或密切接觸者有緊密接觸，例如一起食飯、共用空氣不流通的設施，例如茶水間、更衣室，才需要做檢測。若該緊密接觸者的病毒檢測為陰性，或自我隔離5至7日後都沒有發病，就毋須去做檢測。如果只是居於同一棟大廈，或在同一辦公室工作，而沒有緊密接觸，亦毋須做檢測。

胡續指，市民等候檢測結果期間，應該進行家居隔離，避免與家人共用空間。而且，地面是病毒量最高的地方，市民應避免穿涼鞋、拖鞋，並消毒褲腳及鞋子後才入屋。

胡鼓勵僱主盡量安排員工在家工作，減低病毒傳播風險。若無法在家工作，僱主可考慮調整午膳安排，例如只上半日班，讓員工回家吃飯；或鼓勵員工帶飯，但吃飯時必須保持適當距離，飯後立刻清潔座位。

蔡曉陽則特別提醒市民切勿把口罩拉至下巴，再戴上。棄置口罩時，必須包好口罩。而且，共用空間為高危地點，電梯大堂、垃圾間、共用浴室等空間，都須加強清潔。