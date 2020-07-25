警搗荃灣兩黑幫賭檔拘22男女　部分人無戴罩恐播疫

荃灣警區昨日進行犁庭掃穴打擊三合會行動，先後搗破兩個非法賭檔。其中荃灣警區反三合會行動組於較早時分，掩至二陂坊一樓上單位，破獲一個非法麻雀賭檔。行動中，合共拘捕10名女子。其中一名49歲女子疑是女主持，涉嫌非法經營賭檔，其餘9人為賭客，則涉嫌在賭博場所內賭博被捕。

與此同時，警方於該行動中檢獲面值13萬港元籌碼，2張電動麻雀枱及4副麻雀；警方亦發現，被搗破的麻雀賭檔，環境狹窄，衞生情況惡劣，有大批人士在單位聚集及進行賭博，增加病毒傳播風險，並考慮以涉嫌違反禁聚令作出檢控。

另外，荃灣警區特別職務隊根據線報及調查，昨晚(24日)8時許，掩至荃灣德士古道62至70號一工廈單位，搗破一個釣魚機賭場，共拘捕9男3女，其中一名姓黎48歲男子，涉嫌經營賭博場所及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。

其餘11名聚賭人士(20至53歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」，當中一名33歲女子，身上被搜出懷疑毒品，亦涉嫌管有危險藥物被捕，全部人士通宵扣查。警方於涉及賭場內檢獲4部釣魚機、52張電子卡、一個用作充值的電腦主機及約63,000港元賭款。該賭場面積約1500呎，運作1個月左右。

警方表示，被搗破的兩個賭博場所俱有黑幫背景，並以清潔工、退休及無業人士為主要客源；而警方行動期間，發現部分聚賭人士無戴口罩，亦會考慮以涉嫌違反「室內口罩令」作出檢控。