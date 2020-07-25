東方日報A1：中國內外反擊　關成都美領館　守休斯敦領館

中美對抗愈演愈烈，北京昨晨宣布撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，以反擊美方要求關閉中國駐德州休斯敦總領事館。中國外交部指，美國駐成都總領事館有關人員從事與身份不符的活動。中國國務委員兼外長王毅表示，中美關係目前面臨的困難完全是美方一手造成。官媒指中方給予美方七十二小時關閉總領事館，即要在本港時間下周一早上十時完成閉館。與此同時，中國駐休斯敦總領事蔡偉揚言，不會按美方要求關閉總領事館。對此，白宮警告中方勿作針鋒相對的報復行動。

外交部發言人汪文斌指出，美方單方面挑起事端，突然要求中方關閉駐休斯敦總領事館，嚴重違反國際法和國際關係基本準則及中美領事條約有關規定。中方上述舉措是對美方無理行徑的正當和必要反應，符合國際法和國際關係基本準則，符合外交慣例。他指美國駐成都總領館一些人員從事與其身份不相符的活動，干涉中國內政，損害中國的安全利益，中方多次提出交涉，美方對此心知肚明。

王毅昨日與德國外長馬斯舉行視頻會晤時稱，中美關係面臨的困難是美方一手造成，目的就是企圖徹底打斷中國的發展進程，為此可以不擇手段，甚至毫無底線。他指美方一些反華勢力，近日公開脅迫別國選邊站隊，但任何有良知和獨立精神的國家都不會與之為伍。王毅強調，中國仍希望與美國實現不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏，但必將堅定維護國家主權和民族尊嚴，也絕不容美方胡來。

美國政府要求中國於香港時間今日凌晨五時前關閉駐休斯敦總領事館。蔡偉前日接受美媒POLITICO訪問，揚言不會按美方要求關閉總領事館，北京方面亦已經提出抗議，在得到進一步通知之前，總領事館一切照常運作，看看到時有甚麼事會發生。

美國指控休斯敦總領事館從事間諜活動，蔡偉反駁稱總領事館遵從國際協議，與其他國家的行動無異，包括美國，強調所有行動合法，並否認職員周二在總領事館內焚燒機密文件。他指總領事館進行的是「口罩外交」，批評美國雙重標準，視中方捐口罩為有幕後動機，目的是提高中國共產黨的形象。他強調中國是共產國家，政府就是中國共產黨。

有專家表示，拒絕關閉領事館是中美關係史無前例，美國於二○一七年要求俄羅斯關領事館時，俄方亦無拒絕。不過，若北京試圖繼續營運休斯敦總領事館，華府可撤銷蔡偉及其員工的簽證，允許聯邦人員拘捕他們及可能驅逐他們出境。

中國官媒昨日發文，強調事件是美方霸凌挑釁在先，中方被迫無奈反擊。報道稱，近期美方在中美關係上挑起事端已到了歇斯底里的地步，包括白宮官員持續污名化中國；將新冠病毒起源政治化；無理刁難中國駐美外交領事人員。文章指出，美方在外交上打「中國牌」的目的，是想通過甩鍋轉移目標、轉嫁矛盾，並通過污名化、政治化、標籤化手段抹黑中國，以提高不斷下滑的民調支持率。文章引用美國前國務卿基辛格告誡稱，中美除了合作別無選擇，雙方承受不起發生衝突的代價。

與此同時，英媒指美國國務院周二下令關閉中國駐休斯敦總領事館後一天，一架載着美國外交人員的包機，由美國首都華盛頓啟程飛往上海，據報是美方依照原定計劃，重新派駐職員到美國駐中國的外交機構。美國國務院暫未回應上述報道。

另外，美國駐華大使館昨晚在網頁向身在中國的美國公民發出安全警示，呼籲對中國境內的任意執法行為，包括拘留及限制離境提高警惕。

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