Dr.東：上班族冷氣吹眼易患眼乾症　宜為眼睛保濕

現代都市人「機不離手」，容易眼睛乾澀，嚴重更會「痛到標眼水」！眼科專科醫生陳頌恩表示，眼乾症有多種成因，當中最常見是患者眼睛油脂腺分泌有問題，令減緩淚水揮發的油脂分泌不足，經常遭冷氣吹眼的上班族亦是眼乾症高危一族。他建議，市民可嘗試購買人造淚水（即眼藥水）為眼睛「保濕」，但應避免選購含防腐劑的眼藥水，以免眼睛敏感。

眼睛分泌的淚液分為3層，包括有90%屬水分，表面為油分，以及最底層的黏膜。陳頌恩指，眼乾症最常見的成因屬油脂分泌有問題。他解釋，淚液面層的油分具保護作用，減緩水分揮發，但長期眼皮發炎的人士，因眼睛油脂分泌腺堵塞，會令油分無法加入淚水中，令淚水揮發速度增加，而油脂腺堵塞亦會增加長眼瘡的風險。他又說，由於夏天天氣炎熱，致患者油脂分泌增加，故眼皮炎患者往往在夏天時較多。

在辦公室工作的人士亦是「高危一族」，陳表示，上班族在辦公室工作，長期遭冷氣吹眼，加上周邊空氣乾燥，致淚水揮發加快。另有部分人士是因水分不足或黏膜原因致眼乾症。患者如何判斷自己是否患眼乾症？陳指，患者一般會覺得眼澀、具異物感、短暫視力模糊，眼紅等，嚴重患者會眼痛，「甚至痛到標眼水」，相關症狀嚴重甚至影響生活，則可界定是「病」。

患者可從生活習慣及環境着手改善症狀，例如多飲水、吃水果、在座位加設加濕器，對着電腦20分鐘再閉眼休息，以及滴人造淚水為眼睛「保濕」等。但他提醒，選購人造淚水時應避免購買含防腐劑的產品，避免長期接觸防腐劑導致眼睛敏感；而眼用凝膠的保濕效力較顯著，但因其黏貼力強，使用後會導致短暫的視力模糊，建議在有充分休息時間（約15分鐘）時使用。

不過，如患者眼乾情況嚴重，則可能要用其他方法治療，包括以骨膠原或矽膠堵塞淚管，以減少淚水流失；或利用儀器在眼皮位置熱敷，改善油脂腺分泌。他亦建議，市民可以暖水沾濕棉花棒清潔眼瞼，每星期進行1至2次，以免油脂分泌腺堵塞。

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