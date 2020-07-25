醫管局病床壓力大 高拔陞：如個案幾何級上升再努力都無用

香港新冠肺炎疫情一發不可收拾，確診個案連續3日破百。醫院管理局行政總裁高拔陞今早(25日)在電台節目強調，市民無論在街外或家中都要盡量小心，做好感染控制措施，不要完全鬆懈，如果個案幾何式級數上升，醫管局幾努力開幾多病床都無用，都追不到使用量。

他指，醫管局近日壓力非常大，因確診個案上升得很快，而且患者較多年紀大，住院時間長，1200張隔離病床很快會爆滿，即使有二線病床和鯉魚門度假村的社區隔離設施，都要病人合適才可轉移。

高又擔心院內爆發情況，指社區出現多宗確診個案，醫管局同事亦有機會受感染，需要控制院內不要出現交叉感染，目前認為院內控制措施有效，包括減少院內人流、接觸病人，亦減少病房共用物品，或再細分病區。但他指，過去有病人在病房不依從措施，導致醫護要隔離或感染，呼籲病人合作。

他亦透露，目前防護物資情況比較理想，供應亦穩定，有些物資達3至4個月的供應量，亦會大幅提升醫管局的物資庫存量。