亞博館料最快1周提供院前治療 鯉魚門度假村今再收26人

高拔陞預計最快亦要一星期才可將亞洲博覽館改為治療中心。

疫情持續，前線醫療系統受壓，鯉魚門度假村昨(24日)開始正式使用，有醫生專家表示，今(25日)將會接收26人，並會按每天接收30人為目標，主要提供院後服務。對於將亞洲博覽館改為治療中心，醫管局行政總裁高拔陞今在電台節目指，預計最快亦要一星期才明朗，將提供院前服務，為醫院騰空病床，但會視乎疫情發展決定是否採用。

天水圍急症室顧問醫生李立業則指，亞博館主要定位為院前服務，規模與醫院相似，主要接收無病徵確診者，提供X光、藥房、抽血等基本治療服務，初期可容納100張病床，需至少50名醫務人員；剛啟用的鯉魚門度假村則屬於院後服務，每日目標接收30人，昨首日接收23人，今日將接收26人，並會暫時按這方式運作。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀歡迎醫管局開設鯉魚門度假村及亞博館作治療設施，認為有助紓緩醫院的擠迫情況，避免院內爆發，又指局方現時主要抽調手術科、骨科的醫護人員到這些治療設施協助，亦有私家醫生表示願意加入團隊，相信現階段醫療人手足以應付，亦不影響公立醫院的確診病人治療。