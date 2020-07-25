戴耀廷去留下周二有裁決　各界批港大縱容促盡快解僱

香港大學去年就違法佔中發起人之一、香港大學法律學院副教授戴耀廷因佔中案判囚16個月的事件，啟動程序檢視戴是否需要接受解僱的處分，據了解，港大將於下周二(28日)舉行的校務委員會上作最終決定。據悉，港大教務委員會曾認為佔中案一事屬「行為不當」，但未充分構成「好的因由」來建議解僱，另有消息指有關觀點或由不同界別委員組成的校委會有異。有學者及議員狠批港大包庇戴耀廷，縱容他誤人子弟，鼓勵學生犯法，促盡快解僱。

戴於去年因佔中案被定罪判囚16個月後不久，已有一班港大校友及教職員發起聯署，要求盡快將已被判罪成的戴解僱，以捍衞校譽。據悉，教委會分別在5月和今月上旬就事件召開會議進行審理，最終討論認為，戴在佔中案一事中有行為不當，但未充分構成「好的因由」，不建議解僱戴耀廷，但有關結論僅屬意見性質，最終仍須待校委會於下周二召開的例會上作最終決定。

消息指，由於教委會由教職員組成，審視戴失職與否的觀點，與由不同界別委員組成的校委會關注點會有所不同，教委會反映的屬教師的意見，但以往校委會不認同教委會意見的情況，並非罕見。若校委會大多數人認為不適合，最終裁決結果推翻教委會結論也有可能。根據程序，如戴不服校委會作出的決定，褫奪其終身教席，他有權向校監提出上訴。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評港大一直包庇及偏袒戴。他表示，過往其他高等院校亦曾因失德等行爲解僱教職員，鑑於戴曾被判囚，故看不到任何理由不解僱戴。他又指摘港大縱容戴塗毒莘莘學子的思想，鼓勵學生犯法，影響港大形象。

有議員亦炮轟港大多年做法偏頗，一直都不積極處理解僱一事。她批評港大「要保護總會找到理由」，並直言對裁決不樂觀。她續稱港大包庇戴的行爲，並稱港大近年整體表現令人擔心，國際排名更下跌，擔心戴繼續留在港大會誤人子弟，將政治色彩帶入校園，耽誤學生學習。

香港大學發言人表示，處理大學成員人事事宜，一向有嚴謹公正的既定內部程序。由於過程涉及機密個人資料，並要確保程序的完整公正，大學不會就有關事宜作任何評論。