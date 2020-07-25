專家倡下周確診再破百應全日禁堂食　籲市民避免每天到街市

香港確診個案連日過百，大多在食肆與街市內感染。政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今(25日)表示，若下周確診數字仍高居3位數，政府便應再收緊防疫措施，包括全日禁止餐廳堂食。他又指街市有較高的感染風險，建議市民如非必要，無需日日前往。

許在電台節目中表示，若確診數字下星期每日持續有過百宗新增個案，便應考慮再收緊防疫措施，包括食肆全日不准堂食，減低市民脫下口罩聚集，可望切斷傳播鏈。

對於昨日(24日)紅磡街市與土瓜灣市政大樓有檔主，清潔工中招，許認為冷氣街市內，空氣相對不太流通，加上部分人個人衞生意識較差，揀選瓜菜食品時會留下殘餘飛沫，另一人再接觸時便加大傳播風險。許建議市民近日減少買餸次數，一次過買一段長時間的糧食，避免每日到街市，街市方面亦應每日做好清潔工作。

許樹昌又指，不認為政府現時措施無效，否則確診數字會幾何級數上升，相信需要時間看到成效，目前較擔心源頭不明的感染個案。他認為每日需要做到7500至1萬個檢測才可應付本地疫情，集中為高危組別檢測，現時政府從內地引入「華大基因」等兩間高質素檢測企業來應付本地情況，但長遠要加強發展本地檢測能力，現階段暫無需全民檢測，因不符合效益。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，政府若再次收緊措施，如限制市民外出的話，必須支援獨居長者的需要。她指近日長者確診個案上升，呼籲高危感染群組應多留在家，避免外出。她指政府近兩星期雖收緊防疫措施，但最重要是限制船員、機組人員等入境，從源頭堵截病毒。