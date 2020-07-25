港人自殺死亡案去年達993宗　每日平均近3人尋死

港人自殺數字上升！香港撒瑪利亞防止自殺會分析2019年死因裁判法庭的個案及該會的服務數字，顯示去年有993宗自殺死亡個案，較2018年多38宗，亦是自2016年以來最多。去年自殺率為13.25，即每10萬人中有13.25人自殺，平均每日有2.72人自殺過身，同樣較前年的自殺率12.8上升。

自殺個案中，以70歲以上人士最多，佔21.2%，約210宗，其次是50至59歲，約185宗，佔整體18.6%。青年方面，20至29歲的自殺個案約108宗。至於10至19歲亦有32宗自殺個案，其中0至9歲則有1宗，個案分別較前年增4宗及1宗。

另外，該會去年接獲12951宗情緒支援的求助個案，較2018年減少540宗。該會透露，去年3至12月接獲約930宗與社會事件相關的求助，主要涉及情緒困擾，當中小部分個案出現低至高的自殺危機。而該會受社會事件影響，員工上班受阻，或影響接收求助的數字。

另外，該會去年接獲12951宗情緒支援的求助個案，較2018年減少540宗。該會透露，去年3至12月接獲約930宗與社會事件相關的求助，主要涉及情緒困擾，當中小部分個案出現低至高的自殺危機。而該會受社會事件影響，員工上班受阻，或影響接收求助的數字。

新冠肺炎疫情下，失業率上升至6.2%，失業人數達24萬人。被問到今年自殺個案會否增加，該會總幹事曾展國表示，沒法預測數字，但明言對情況感到擔心，因港人精神及情緒健康明顯受疫情影響，市民下班後只能回到家中，沒有其他活動，情緒上會感到緊張及焦慮。

他以2003年沙士時期為例，自殺個案上升，相信當年的經濟下滑會影響自殺率，形容兩者有「好重關係」。他認為，飲食、旅遊及交通業在疫情下大受打擊，政府應提供紓困措施，包括財政支援，減輕市民的經濟壓力，協助渡過難關。