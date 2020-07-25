除黃大仙區郵政局外　全線郵政局下周重開

新冠肺炎疫情蔓延，政府早前宣布延長政府僱員特別上班安排，香港郵政今日（25日）公布7月27日至8月2日的郵政服務安排，當中位於黃大仙區郵政局及流動郵政局將會暫停服務。

香港郵政表示，將於下周重開郵政局，但位於疫情較嚴峻的黃大仙區郵政局將會暫停服務，包括彩虹邨郵政局、竹園郵政局、富山郵政局、樂富郵政局、牛池灣郵政局、慈雲山郵政局及黃大仙郵政局共7個郵政局，其餘全線郵政局則會於星期一、三、五維持正常開門時間，但會提早於下午4時關閉；流動郵政局會暫停服務。

此外，香港郵政會提供隔天的郵件派遞（包括特快專遞）服務及郵箱收信服務，但黃大仙區（包括黃大仙、樂富、天馬、慈雲山、彩虹、彩雲、鑽石山、新蒲崗、牛池灣、竹園及斧山）及過去14天內曾有確診個案居住過的住宅大廈的上門派遞服務將會暫停。就該類地區需上門派遞的郵件，香港郵政會向收件人發出領件通知卡，通知領件安排。

香港郵政稱將會加強措施，所有進入郵政局的人士都需要量度體溫及佩戴口罩，亦會要求進入郵政局的人士使用消毒搓手液及實施人流管制安排，並會於有需要時以派籌方式疏導市民，以減低社交接觸及避免人流聚集。