私家醫院防院內感染　入院須持72小時內無染疫證明

新冠肺炎疫情下，公營醫療系統面對龐大壓力，私家醫院為防院內感染，亦嚴陣以待。有私家醫院要求入院病人須先通過病毒檢測，持有72小時內發出的無染疫證明，方可入院。據悉，養和醫院已於本月20日實行措施，香港浸信會醫院亦將於下周一(27日)起實施同樣入院要求。

養和醫院回應指，措施是按照政府啟動「緊急應變級別」而實施，任何在符合呈報準則以外的病人，如過去14天有旅遊史或接觸史，有否病徵均必須在入院前進行檢測，並提供無染疫證明；即使過去14天沒有旅遊史或接觸史，有病徵人士亦須在入院前進行檢測，提供無染疫證明。院方又指，病人可選擇入院3天前在院內接受病毒測試，或先到獲認證的化驗所進行病毒測試再入院。

香港浸信會醫院則表示，鑑於近日第三波疫情爆發，為保障院內病人及醫護人員的健康，由下周一開始，入院病人必須通過病毒檢測，持有72小時內發出的無染疫證明，方可入院。

至於仁安醫院，有私家醫生表示接到通知，由下月3日開始，亦建議所有入院病人先進行病毒檢測，並持有72小時內無染疫證明方可入院，惟醫生可按臨床判斷決定豁免。東網正向仁安醫院查詢，暫未有回應。