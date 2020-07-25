警方接獲2宗國安法電話騙案　涉款90萬元

電話騙案手法層出不窮，最新手法是利用《港區國安法》行騙，警方指國安法生效後不足一個月，暫接獲兩宗騙徒假扮內地官員進行騙案，聲稱事主違反國安法，在內地洗黑錢或以不同理由誘使事主匯錢到內地戶口的騙案，共涉及金額90多萬港元，警方已聯絡相關銀行攔截有關騙款。

今年首5個月，警方共接獲520有損失的電話騙案，總損失金額約1.85億港元，其中242宗屬於「假冒官員」案件。有一名經常穿梭中港兩地工作的婦人，在上月初突然接到一個用3字頭來電的電話，來電者聲稱自己是「內地公安廳人員」，指港區國安法生效，內地要全力打擊違例者，並稱在內地拘捕了事主的同黨，已將事主供出，指她涉嫌在內地洗黑錢。

騙徒着事主不要將違反國安法此機密事情告訴任何人，並要求事主出示銀行戶口及密碼調查以證清白，又指示她開啟網上銀行並將密碼交給對方，最後以「轉數快」騙走苦主的款項。警方指「假冒官員」一類的騙徒會冒充各公私營機構或執法部門的職員，包括電訊公司、速遞公司、入境處、內地公安等，訛稱受害人牽涉不同類型的刑事案件。

警方提醒市民，如遇到有陌生人來電，以不同理由指示市民交出個人資料及財產，應該主動查證及向相關機構核實來電者的身份，切勿向陌生人透露個人資料、銀行戶口資料、網上銀行帳戶及密碼等。如有懷疑，應致電防騙易熱線18222查詢。