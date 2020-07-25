涉闖入前僱主公司偷$400　食環助理販管主任需還押

食物環境衞生署一名助理小販管理主任，在前僱主公司安排職員居家工作期間，涉嫌利用擅自複製的鎖匙潛入該公司內偷竊，被接駁手機的閉路電視防盜系統揭發，當場被警方拘捕。他被控一項入屋犯法罪 ，案件今天(25日)在九龍城法院提訊。被告暫時毋須答辯，他申請保釋被拒，要還押懲教署看管，案件押後至9月4日再訊，以等候進一步調查。

被告陳鍾波(30歲)，報稱任職助理小販管理主任。控罪指，被告昨日(24日)闖入位於油麻地彌敦道430號彌敦商務大廈的一間公司，並於該處偷取現款400港元。

控方指稱，被告是該公司的前僱員，他於2014年入職，並於2018年11月辭職，他離職時把上址的鎖匙歸還給該公司。今年4月開始，該公司安排員工居家工作。

上址閉路電視接駁到該公司一名倉務員的手機，其手機於昨天下午約6時40分發出警號，該名倉務員發現有陌生人闖入上址，於是報警。警方到達場後，在上址發現被告，在被告的褲袋搜出400港元，又在他的銀包內搜出利是封。被告在警誡下聲稱一時貪心。

控方指，案情嚴重，涉及違反誠信，反對被告保釋。辯方表示，被告沒有案底，並申請以5000港元保釋。裁判官經考慮後，不准被告保釋。被告將會在於7月31日進行保釋覆核。