政府指有其他措施減少市民外出　不會貿然推行「禁足令」

本港新冠肺炎數字不斷上升，多名專家倡疫情持續時可考慮實施「禁足令」。政府今(25日)發文指，「禁足令」等措施影響深遠，如非萬不得已，不會貿然引用極端舉措，又稱本港仍有進一步限制處所營業和減少市民出外的措施，並批評近日不斷有政府將推行有關禁令的虛假訊息在網上流傳，譴責該些惡意謠言居心叵測。

政府表示，目前本港私營機構的能力可達到每天不少於2萬個檢測，有關部門正積極協助這些機構加大能力，預計到8月上旬可達每天5萬個，並同時引進其他新檢測機構，目前已委託3間檢測機構為4類較高風險群組人士做病毒檢測，和外判部分檢測工作給私營化驗所。

政府續稱，非常關心慈雲山區內多個公共屋邨近日出現多宗確診個案，已指示民政事務總署統籌為慈正邨及毗鄰有確診個案的屋邨住戶安排免費病毒檢測，希望令市民安心。

政府同時澄清，中央近日應其要求，協助加大香港檢測能力，和改裝亞洲博覽館成類似「方艙醫院」，惟別有用心的人藉此散播謠言，說成有內地醫療團隊到香港醫院提供診治，或把港人的基因樣本送回內地等，批評有人不斷藉機抹黑中央和破壞特區與中央的關係，令人氣憤。

另外，政府表示警方利用超級電腦協助追蹤個案，由超過90名警員及後勤人員負責，包括有超過30名偵緝警務人員在衞生防護中心與衞生署人員合作，各警區會配合該些人員，盡快找出源頭及緊密接觸者，讓防護中心更快跟進。